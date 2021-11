Belgique - Estonie : Les Diables rouges s'imposent 3-1 et valident leur ticket pour le Mondial -... Ils auraient pu se contenter d’un nul face à l’Estonie pour se qualifier, mais c’est mal connaître les Diables. À l’issue d’un match largement dominé par les Diables, la Belgique s’est logiquement imposée 3-1 face à l’Estonie dans un Stade Roi Baudoin conquis. Après le Brésil, le Danemark et l’Allemagne, la Belgique se qualifie pour le Qatar aux côtés de la France et des Pays-Bas.