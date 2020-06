Des blessures, 15 matches, un but, la première année "pourrie" de Hazard au Real

Le 13 juin 2019, il y a un an jour pour jour, Eden Hazard est présenté sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Il endosse le mythique maillot blanc du Real Madrid et réalise son rêve de gosse. L’idylle n’a pas été aussi rose qu’espérée. Entre la méforme du début de saison et les blessures, le retour sur terre a été un peu brutal.



15 matches, 1124 minutes, 5 passes décisives et un but, le bilan chiffré brut d’Eden ne pèse pas bien lourd. Loin des espoirs de Socios, loin de siens aussi évidemment. Le capitaine des Diables est d’ailleurs le premier à le reconnaître. Avec sa franchise et son naturel habituel, "ma première saison au Real est bien pourrie. Mais tout n’est pas à jeter. C’était une saison d’adaptation". Retour sur une année contrastée, "pourrie" selon ses propres mots.

Présentation, comme dans un rêve



L’attente a pris fin quelques jours plutôt. Le 7 juin peu après 22 heures, le Real annonce via Twitter que le transfert d’Eden Hazard est bouclé. Le Brainois quitte Chelsea après sept années fructueuses pour entrer dans une nouvelle dimension. Au cœur de la présentation d'Eden Hazard au Real Madrid - La Liga - 16/06/2019 Au cœur de la présentation d'Eden Hazard au Real Madrid.

Eden, entourée de sa famille pour sa présentation - © GABRIEL BOUYS - AFP Le gamin révélé au LOSC fait ses premiers pas dans la galaxie madrilène quelques jours plus tard dans un Stade Santiago Bernabeu bien garni. Quelques dribbles, quelques mots, un énorme sourire, Hazard y est. Dans le club de ses rêves.



Premier match, premières critiques



Une blessure (déjà) à la cuisse retarde les grands débuts de Hazard. Il manque les trois premiers matches de la saison en Liga. Le 14 septembre à la 60e minute du match contre Levante, Eden enfile enfin la vareuse frappée du N.7. "Je voulais jouer ici depuis toujours, j’espère maintenant que ce sera le début de quelque chose de beau", déclare-t-il au micro de la télé du club.

Quelques fulgurances, mais pas encore d’action décisive. Le Diable manque encore de rythme. Recrue phare de l’été, Hazard est scruté et pas épargné par les critiques. La presse espagnole le trouve trop gros. Il confessera plus tard qu’il trimbalait 5 kilos de trop, résultat de vacances dont il a bien profité.



Titulaire face à Séville et au PSG, il est laissé au repos contre Osasuna. Son premier derby se termine par un partage blanc. Les matches passent et les socios s’impatientent. Le premier vrai coup d’éclat arrive le 5 octobre. Un bon jaillissement de Valverde, une accélération et un lob magnifique d’Eden. 402 minutes, son compteur est débloqué. Il agrémente sa prestation d’une passe décisive pour Modric. | EDEEEEEN HAZAAAARD!



2️⃣-0️⃣ #RealMadridGranada pic.twitter.com/7MbuVDdoCI — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 5, 2019

Il enchaîne avec d’autres assists contre Leganes et Eibar jusqu’au premier couac. Un contact avec Thomas Meunier tourne mal en Ligue des Champions. Eden est blessé et ne jouera plus avant le 16 février. Malheureusement, son retour, marqué par une passe décisive, sera bref. 140 minutes avant une rechute. L’opération est inévitable, elle se déroule à Dallas le 5 mars. A l’époque, la fin de sa saison est quasiment actée, son Euro est en danger (même s’il a toujours assuré qu’il serait prêt). Mais ça, c’était avant. Avant qu’une pandémie au nom barbare ne vienne chambouler nos vies et nos certitudes.

Covid et fin de saison inespérée



Dans cette année décidément pas comme les autres, le Covid-19 offre finalement à Hazard une séance de "rattrapage" anticipée. "On me jugera sur la deuxième saison. A moi d’être en forme l’année prochaine", affirmait-il fin mars.