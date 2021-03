République tchèque - Belgique : 27 mars 2021 (1-1) - Qualifications Qatar 2022 - 27/03/2021 Les Diables rouges sont tombés sur un os samedi soir pour leur deuxième match dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022. La Belgique a en effet dû se contenter d’un partage 1-1 à Prague face à une valeureuse équipe de la République tchèque. Et on peut dire que les Diables rouges ont évité le pire lors de cette rencontre piège qui aurait pu basculer des deux côtés. Les occasions de marquer ont en effet été nombreuses de part et d’autre avec les deux équipes qui ont notamment touché le cadre (2x pour la Tchéquie). Lukas Provod (50e), côté tchèque, et Romelu Lukaku (60e) côté Belge, auront finalement réussi à secouer les filets pour acter un partage qui arrange bien nos Diables, sauvés par Toby Alderweireld, héroïque devant la ligne dans les arrêts de jeu. L’équilibre qui a caractérisé le match se projette également sur le classement du groupe E. Belges et Tchèques se partagent la première place avec 4 points avec un léger avantage pour nos adversaires du soir qui bénéficient d’une meilleure différence de buts. La Biélorussie, victorieuse 4-2 contre l’Estonie, est 3e avec 3 points.