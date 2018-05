Des 28 Diables sélectionnés, qui fut le meilleur cette saison ?

Roberto Martinez a choisi 28 joueurs pour entamer la préparation pour la Coupe du Monde en Russie.

Selon vous, parmi tous les éléments qui figurent dans la liste, qui a été le meilleur Diable rouge cette saison ? Et ce, en tenant compte non seulement des prestations en club mais aussi en équipe nationale.

On notera, pour vous aider à faire un choix, que plusieurs Diables ont décroché des trophées avec leur équipe en 2017-2018. On pense évidemment à Thomas Meunier (championnat de France ou encore Coupe de France avec le PSG), Kevin De Bruyne et Vincent Kompany (champions d’Angleterre et League Cup avec Manchester City), Eden Hazard et Thibaut Courtois (FA Cup avec Chelsea), Thomas Vermaelen (Champion d’Espagne et Coupe d’Espagne avec le Barça) ou encore Jan Vertonghen (dans l’équipe de l’année en Premier League).

Faites-nous connaître votre choix et nous vous dévoilerons ce jeudi le résultat de ce sondage RTBF.be/sport.