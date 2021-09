Dennis Praet unique buteur face à la Biélorussie : "Il nous fallait plus de patience" - Diables... Dennis Praet voit rouge dès qu'il affronte la Bielorussie. Le milieu de terrain belge a planté son deuxième but en sélection (14 caps) ce mercredi pour enfoncer les Biélorusses et offrir la victoire 1-0 aux Diables rouges. Son premier but chez les Diables avait également été inscrit face aux malheureux biélorusses lors du match aller. "Je suis content de cette victoire et de ce but qui a été important aujourd'hui. Ce n'était pas facile de venir gagner ici", a commenté Praet au micro de Pierre Deprez après la rencontre. "Je n'ai pas beaucoup joué ces dernier temps et j'étais content de pouvoir jouer à nouveau. C'est parfait de rejouer et de marquer", a ajouté le nouveau milieu de terrain de Torino, bien conscient que les Diables auraient pu faire mieux. "On a trop dribblé. On devait jouer plus vite, plus dans la verticalité. Il nous fallait un peu plus de patience." Direction Turin désormais pour Praet qui espère retrouver plus de constance après des années difficiles à Leicester City. "J'ai envie de jouer chaque semaine et j'espère que ça va être le cas."