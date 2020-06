Dendoncker offre une victoire au goût européen à Wolverhampton

Régulièrement impliqué dans les actions offensives des siens, Dendoncker, 25 ans, s’est fait trouver au bon endroit au bon moment à l’heure de jeu pour lâcher une frappe croisée du gauche au ras du sol qui n’a laissé aucune chance au portier adverse Nyland.

Un but synonyme de victoire 0-1 pour les Wolves qui peuvent continuer à rêver en grand. Grâce à ce succès, Wolverhampton revient en effet à trois points de la 3e place de Leicester et à deux de la quatrième position de Chelsea. Les Blues et les Foxes s’affrontent dimanche en FA Cup et auront l’occasion de se donner un peu d’air la semaine prochaine.

Aston Villa reste lui bloqué à la 19e place avec 27 points comme West Ham et Bournemouth qui comptent cependant un match en moins.