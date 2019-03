Dendoncker : "Etonné d'avoir pris autant de temps à m'imposer à Wolverhampton"

Septième de Premier League avec Wolverhampton, Leander Dendoncker commence à faire son trou chez les Wolves. Le Diable rouge pourrait profiter des blessures conjuguées d’Axel Witsel, de Kevin De Bruyne ou encore de Mousa Dembélé pour obtenir du temps de jeu au milieu de terrain, aux côtés de Youri Tielemans, face à la Russie (jeudi) et contre Chypre (dimanche) durant les qualifications de l’Euro 2020.

"Ce serait bien mais c’est au coach de décider (sourire). On verra. On se connait depuis longtemps avec Youri. On s’entend bien sur et en dehors du terrain", a précisé Dendoncker à notre micro.

Et le médian belge de poursuivre sur sa forme actuelle : "Cela fait du bien de jouer des matches, surtout en Premier League. C’est le championnat le plus intense au monde. Cela m’a un peu étonné d’avoir pris autant de temps à m’imposer à Wolverhampton. La raison ? Je ne sais pas. Lorsque je ne jouais pas, l’équipe tournait bien et c’est difficile dans ces conditions pour un entraîneur de changer. En Angleterre, il y a cependant beaucoup de matches avec les Coupes. Donc, j’ai reçu ma chance. Je n’ai jamais eu envie de partir. J’ai fait preuve de patience."