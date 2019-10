Dendoncker et "papa" Mignolet forfaits, Lukaku débutera "s'il s'entraîne normalement ce soir"

Roberto Martinez a annoncé ce mercredi au micro de la RTBF que Leander Dendoncker (gastro-entérite) et Simon Mignolet (devenu papa d'un petit Lex ce mercredi) ont déclaré forfait et ne prendront pas part à la rencontre des Diables Rouges face à Saint-Marin jeudi. Romelu Lukaku débutera face aux Saint-Marinais, à condition de s’entraîner sans le moindre problème ce mercredi soir, alors que Hans Vanaken devrait recevoir du temps de jeu, soit face à Saint-Marin, soit au Kazakhstan.

"J’attends de mes troupes qu’elles fassent preuve d’un bon niveau de performance, a expliqué au micro de la RTBF un Roberto Martinez qui n’a sans doute pas oublié la mauvaise prestation des Diables sur la pelouse de Saint-Marin il y a quelques semaines. A l’aller, ils étaient très bien organisés, et cela nous avait rendu la vie très compliquée lors de la première période. En deuxième mi-temps, c’était plus positif. Et ici, il y a la possibilité d’assurer la qualification pour l’Euro 2020, cela apporte une dose d’excitation supplémentaire. Mais chaque match disputé doit nous rendre plus forts. Je veux une belle performance, je veux les trois points, et que je veux que nous soyons encore plus forts à la fin de ce match qu’à son début. Mis à part Leander Dendoncker et Simon Mignolet, tous les joueurs sont disponibles. On doit toutefois faire attention à quatre joueurs qui reviennent de blessure ces dernières semaines : Thorgan Hazard, Timothy Castagne, Thomas Meunier et Romelu Lukaku ne devraient pas être alignés lors des deux matches, mais uniquement sur l’une de ces deux rencontres."