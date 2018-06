Dendoncker: "Avec Lukaku, le meilleur est encore à venir"

Seul joueur évoluant en Jupiler Pro League retenu dans la sélection de Roberto Martinez, l'Anderlechtois Leander Dendoncker est un des deux seuls joueurs de champ (à l'exception des blessés Vincent Kompany et Thomas Vermaelen) qui n'ont pas encore foulé la pelouse lors de ce Mondial 2018 en Russie. Le défenseur/milieu de terrain récupérateur vit à 23 ans son premier grand tournoi international.

"C'est toujours frustrant. On est toujours déçu quand on ne joue pas. Mais il faut voir les circonstances. Le coach fait tout ce qu'il faut pour gagner et prendre des points", a reconnu l'Anderlechtois. "Je serai prêt quand le coach aura besoin de moi. Et si je ne rentre pas, je serai prêt à soutenir l'équipe" a-t-il ajouté, sans savoir s'il jouera ou non face à l'Angleterre jeudi à Kaliningrad.

Le Belge a aussi profité de l'occasion pour souligner l'apport de Kevin De Bruyne, repositionné un cran plus bas, légèrement moins visible: "On ne peut pas sous-estimer son rôle dans cette équipe. Il court énormément. Il met énormément de pression vers l'avant. On a besoin de cela. En faisant cela, il prend toute l'équipe avec lui. C'est important. En possession de balle, il sait faire des choses extraordinaires. J'espère qu'il va continuer à tirer l'équipe vers l'avant comme il est en train de faire."

Il a aussi abordé le cas de Romelu Lukaku, double double buteur dans cette Coupe du Monde et deuxième au classement des meilleurs artificiers. "Je ne suis pas étonné par ses performances" termine Leander Dendoncker. "C'est un gagnant, il a toujours été comme cela depuis qu'il est jeune: il veut s’améliorer, il en veut plus. Je ne le connais que comme cela. Son caractère fait qu'il en veut toujours plus. Le meilleur est encore à venir avec lui je pense."