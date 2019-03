Denayer : "J'ai de la stabilité à Lyon, j'en avais besoin"

La saison actuelle résonne comme le véritable retour de Jason Denayer au plus haut niveau. Le défenseur belge, réelle révélation de l’Olympique Lyonnais, vient d’enchainer son 35e match complet. Mis de côté depuis l’Euro 2016 en France, le Diable rouge de 23 ans a disputé nonante minutes amicales contre les Pays-Bas en octobre et six minutes contre l’Islande en Nations League, mi-novembre.

"A Lyon, j’ai l’occasion de me montrer et j’ai une certaine stabilité. C’est un club où je joue. J’allais beaucoup en prêt par le passé. J’avais besoin de cette stabilité. Le public m’aime bien là-bas ? Je pense que c’est lié au but que j’ai inscrit dans le derby contre Saint-Etienne. Il y a aussi eu le sauvetage sur la ligne face au PSG", a expliqué Denayer à notre micro.

Vincent Kompany est blessé et Thomas Vermaelen incertain : de bon augure pour le défenseur de l'OL ? "Je suis prêt à jouer si on fait appel à moi. On verra les choix de l’entraineur pour les affrontements qui viennent. Je ne ressens pas trop de pression. C’est important de bien démarrer notre campagne, contre la Russie, l’opportunité aussi de montrer de quoi nous sommes capables. C’est le moment d’aller chercher un trophée car c’est, en plus, la fin d’une génération. Le pays de Galles à l'Euro 2016 ? C’est un souvenir que j’ai préféré oublier. C’est un poids qui resterait sur mes épaules inutilement sinon", a aussi ajouté l'ancien de Galatasaray.