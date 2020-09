Denayer a marqué des points : est-ce lui le successeur attitré de Kompany ?

Samedi soir, dans la victoire des Diables contre le Danemark (0-2) et en l’absence de plusieurs tauliers pour diverses raisons (Courtois, Hazard, De Bruyne en plus de Kompany retraité), certains remplaçants avaient une occasion en or de marquer des points aux yeux de Roberto Martinez.

Et si la prestation d’un Yannick Carrasco particulièrement incisif et affûté a dû plaire au sélectionneur espagnol, un autre homme a marqué ce match de son empreinte : Jason Denayer.

Le Bruxellois, titularisé aux côtés de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, s’est montré très solide pour son 14e match avec les Diables. D’abord en inscrivant son premier but sous la vareuse belge en reprenant magistralement un corner botté par Dries Mertens pour décapsuler la rencontre en début de match. Puis en colmatant les brèches devant Poulsen, Braithwaite ou Eriksen en imposant son robuste physique de déménageur.

Solide dans les duels, intransigeant, plutôt propre à la relance, Denayer a également fait preuve d’une grande lucidité, ne semblant pas forcément ébranlé par l’enjeu. Et pourtant il y en avait de l’enjeu.

Parce qu’avec le départ à la retraite inopiné de Vincent Kompany et le déclin amorcé du précieux mais fragile Thomas Vermaelen, il y a une place à prendre au sein du trio défensif aux côtés de l’inoxydable binôme Vertonghen-Alderweireld. Et si Dedryck Boyata semblait avoir pris quelque peu l’ascendant dans l’esprit de Martinez ces derniers mois, l’excellente forme actuelle de Denayer pourrait venir chambouler les cartes.

"C’est Denayer le grand gagnant de cette rencontre aux yeux de Martinez, d’autant plus que Boyata n’était pas là. Il a fait un match sobre qu’il a parachevé en inscrivant un but important qui nous libère. Il a été très solide" analyse notre consultant Philippe Albert.