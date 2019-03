Dembélé perd mais marque son premier but en Chine

Moussa Dembélé a joué son troisième match en Chinese Super League ce vendredi. Le Belge et son équipe, Guangzhou R&F, n’étaient pas loin d’aligner un troisième partage d’affilée et ce notamment grâce à un premier (joli) but du Diable rouge.

Alors que le Tianjin Teda gagnait 3-2 à quelques minutes de la fin, Moussa Dembélé a effacé son vis-à-vis pour en suite, décocher une frappe puissante des 20m qui a surpris le portier adverse (3-3, 86eme minute).

Cependant, Guanghzou R&F n’a pas résisté à la pression mise par le Tianjin Teda en fin de match, et a craqué sur un but d’un certain...Franck Acheampong. L’ancien d’Anderlecht, également auteur de deux assists, a donné la victoire à son équipe à la 93eme minute. Le Ghanéen effectue sa troisième saison en Chine. L’année dernière il avait inscrit 17 buts en 26 matches.