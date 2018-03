Dembélé : "Je me suis déjà senti plus fort"

Avec les Spurs, Mousa Dembélé impose sa puissance, séduit par ses dribbles et casse les lignes. Mauricio Pochettino le qualifie de "génie", il a ébloui l'Europe face à la Juventus. Chez les Diables, il ne parvient pas à s'installer dans le onze de base.



Exceptionnel ces dernières semaines, Mousa estime pourtant que "rien n'a changé". "Je me sens bien dans ma peau à Tottenham. On joue bien. Quand tu joues un bon match en Champions League, tout le monde le voit. Mais dans ma carrière, j'ai eu des moments où je me sentais encore plus fort que maintenant".



Roberto Martinez ne partage pas tout à fait cet avis. Pour lui, l'Anversois a gagné en régularité. "On connait tous les qualités de Mousa. Mais il affiche vraiment un niveau de jeu consistant. Il n'a jamais joué aussi bien", affirme le coach espagnol en prenant ses prestations contre Manchester United et la Juventus en exemple. "Son meilleur rôle est celui de "playmaker". Il avait déjà été bon contre la Russie et la Grèce". Ses deux titularisations sous Martinez.