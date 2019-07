Dembélé : "Dommage d'avoir raté la finale de C1, mais je ne le regrette pas"

Mousa Dembélé a quitté l’Europe et la Premier League en janvier dernier. Six mois plus tard, il ne regrette absolument pas son choix même si ses anciens équipiers ont disputé la finale de la Ligue des Champions.



"Les gens qui me connaissent savent que je ne regrette jamais mes choix. C’est dommage d’avoir raté la finale de la Ligue des Champions, mais je ne regrette pas une seconde", affirme-t-il à la BBC.



La raison est simple à 32 ans, Mousa a opté pour une nouvelle expérience, une nouvelle vie. "J’ai dit aux joueurs de Tottenham que je voulais vivre dans un autre pays pendant les dernières années de ma carrière. Quand il y a eu la possibilité de venir en Chine, j’étais content parce que c’est un grand challenge et que je voulais vivre un choc culturel. L’argent est bien sûr un élément qui a joué (dans son transfert). Si vous venez ici uniquement pour l’argent et que vous ne profitez pas de l’expérience et que vous vous enfermez dans votre hôtel, alors ce n’est pas bien. Si vous gagnez de l’argent et que vous profitez de la culture, alors c’est une bonne expérience. C’est assez marrant de se dire que la Chine n’est 'qu’à' 12 heures de vol et qu’on découvre un monde totalement différent".



Dembélé pointe deux points négatifs la chaleur humide de Guangzhou et l’éloignement avec la famille et les amis.