Degryse : "Beaucoup d'absents chez les Diables mais, à la fin, il y a toujours Eden Hazard"

Cette semaine, la Belgique débute sa campagne qualificative en vue de l’Euro 2020. Les Diables rouges affronteront la Russie jeudi puis Chypre dimanche.

Suite à la retraite internationale de Marouane Fellaini conjuguée aux forfaits d’Axel Witsel, Mousa Dembélé et Kevin De Bruyne, Youri Tielemans débutera plus que vraisemblablement. Dennis Praet, Leander Dendoncker : qui sera aligné aux côtés du médian de Leicester ?

"La logique, ce serait de faire appel à Dendoncker. Il joue très bien avec Wolverhampton. En Bosnie, les deux anciens d'Anderlecht avaient été alignés et on avait gagné", précise Stephan Streker. "Leander est bien revenu. De plus, ils se connaissent très bien avec Tielemans, ils se trouvent les yeux fermés suite à leur période d’Anderlecht", confirme Philippe Albert.

"L’alternative de jeu, ce serait Praet. Il faut toutefois penser à la taille car les défenseurs centraux russes sont très grands. On n’a plus Fellaini, on n’a pas Kompany et Lukaku est un point d’interrogation. Avec le forfait de Meunier, je suis plus inquiet pour nos latéraux car on en a trois pour deux places. Castagne n’est rentré qu’à l’heure de jeu ce week-end, Carrasco n’a pas joué car pas de match en Chine et Chadli est monté dans le temps additionnel. On verra peut-être Thorgan Hazard ou Vertonghen sur les flancs", poursuit Rodrigo Beenkens.

Et Marc Degryse de conclure : "Ce serait logique d’aligner Dendoncker. Ce choc ne sera pas facile. La Russie a fait une bonne Coupe du monde, je ne sais pas, par contre, s’ils seront aussi forts en déplacement. Il y a beaucoup d’absents chez les Diables, mais à la fin du compte, il y a toujours Eden Hazard qui est là. S’il est en forme, il doit faire la différence."