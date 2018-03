Defour ne se donne que "5% de chances" d'aller en Russie

La saison de Steven Defour a basculé fin janvier. Très régulier et toujours titulaire avec Burnley, le médian s'est blessé au genou et a dû être opéré. Depuis sa participation à la Coupe du Monde s'écrit au conditionnel.



Ce vendredi en conférence de presse, Roberto Martinez n'a fermé aucune porte. Sans évoquer le cas précis de Defour, le sélectionneur a précisé que tous les joueurs actuellement blessés pouvaient encore espérer intégrer la liste des 23.



Le Malinois, qui effectue sa rééducation en Belgique chez Lieven Maesschalck, n'y croit plus vraiment. "Si je suis vraiment optimiste, je dirais que j'ai maximum 5% de chances d'aller en Russie. C'est comme ça. Je ne peux rien y faire", a-t-il confié au micro de Eleven Sports.



La déception est évidemment présente, mais Defour reste positif. "J'ai déjà joué une Coupe du Monde. J'ai aussi disputé beaucoup de matches avec l'équipe nationale. La Coupe du Monde est toujours quelque chose de spécial, surtout avec la génération actuelle. Mais je veux jouer au football le plus longtemps possible, donc je ne peux pas prendre trop de risques. Je pense que les Diables Rouges peuvent aller jusqu'en demi-finale".