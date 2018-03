Défense à 4, automatismes et manque d'adversité : Gillet jauge les Diables avant le Mondial

A moins de trois mois du début de la Coupe du Monde, les Diables Rouges font encore débat. Les critiques sur le fond de jeu, sur le système de Roberto Martinez et sur la faculté des joueurs à se transcender sont nombreuses. Si Jean-François Gillet estiment que ces critiques sont plutôt fondées, il souhaite voir tout le monde derrière la sélection nationale qu’il croit capable de jouer les premiers rôles en Russie.

"C’est difficile en équipe nationale parce que tu n’as pas beaucoup de temps de mettre en place un système de jeu avec la même qualité que dans les clubs, analyse au micro de la RTBF le portier qui compte 9 sélections avec les Diables. Par exemple, on parle beaucoup de la différence de rendement de Kevin De Bruyne à Manchester City et en équipe nationale. Mais c’est un mec qui apporte énormément. C’est normal qu’il ne soit pas aussi performant. A City, il joue dans un autre système avec des gars qu’il côtoie tous les jours."

"Je pense qu’on va faire une bonne Coupe du Monde mais il faut vraiment qu’on soit tous derrière l’équipe. Je pense qu’on peut vraiment faire de bonnes choses. Ça fait des années qu’ils jouent ensemble" estime-t-il.

Il faut s’habituer aux grands matches

Toutefois, le gardien du Standard pointe quelques failles qu’il faudra réussir à surmonter.

"Dans un sens, c’est bien qu’on ait une poule abordable (Panama, Tunisie et Angleterre, ndlr) mais moi, je préfère affronter l’une ou l’autre grosse équipe. Ça te met directement dans le tournoi. Si ce n’est pas le cas et que tu tombes contre un gros morceau en huitièmes de finale, t’auras peut-être gagné tes matches précédents 3-0 ou 4-0, ça peut poser problème. Même en qualif, j’aurais préféré qu’il y ait l’une ou l’autre équipe plus forte que celles qu’on a rencontrées. Il faut s’habituer aux grands matches, aux matches difficiles, à la tension" avance Gillet qui entrevoit dans la tactique de Martinez un manque d’automatismes.

"Ils jouent à trois derrière, les flancs doivent faire toute l’aile, il n’y a plus de backs, … Il faut le temps de s’adapter à tous ces changements. La plupart des Diables jouent avec quatre défenseurs dans leurs clubs. C’est une décision du coach mais je pense qu’on peut encore changer. Il y a le temps, assure le Liégeois. Les gars sont suffisamment matures. Au cas où le système à trois coincerait un peu, on pourrait revenir à une tactique que tout le monde utilise dans les clubs. Ça pourrait permettre à tous de se retrouver dans les mêmes dispositions que dans leurs clubs."

Et Gillet de conclure avec l’espoir de ne plus connaître - comme cela a malheureusement été le cas à l’Euro 2016 - de soucis physiques.

"Pour aller loin au Mondial, il faut vraiment que tout le monde soit là en bonne forme au bon moment, que les joueurs clés n’aient pas de pépins. Je crois qu’il faut vraiment espérer ça. Une génération comme celle-là, je ne sais pas quand ça va retomber."