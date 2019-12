Déceptions en équipe nationale, parcours des Diables à l'Euro 2020: Gillet et Ciman se livrent dans 'La Tribune'

Guillaume Gillet et Laurent Ciman - © Tous droits réservés

Guillaume Gillet :"Ma plus grosse déception restera ma non-sélection pour la Coupe du Monde" - La... Laurent Ciman et Guillaume Gillet ont évoqué leurs expériences respectives en équipe nationale lundi soir sur le plateau de La Tribune. Les deux joueurs ont accumulé 42 caps à eux deux sous le maillot des Diables rouges. "Je me dis qu’ils auraient pu être un peu plus égoïstes à certains moments de leur carrière en équipe nationale", estime Rodrigo Beenkens. "On sait qu’un des grands regrets de Guillaume est de ne pas avoir pu aller à la Coupe du monde (En 2014). On ne refera pas l’histoire mais si je pouvais recommencer un match, je jouerais ce match de Lille contre le Pays de Galles avec Laurent Ciman en équipe nationale." "C’est facile pour un joueur de dire critiquer et ce n’est pas facile pour un coach de prendre une décision", a répondu diplomatiquement Ciman. Gillet a pour sa part exprimé sa déception pour sa non-sélection au Mondial 2014. "Pour moi, c’était clairement une grande déception de ne pas jouer la Coupe du monde, d’autant plus que j’avais joué les qualifs. Ça m’a fait mal de ne pas avoir été repris. Mais bon, dans la carrière de chaque sportif, il y a des moments comme ceux-là. On ne m’a pas appelé pour me dire que je n’étais pas sélectionné. J’ai croisé Marc par hasard et il m’a dit que je serais réserviste. Ça me fait encore mal quand j’en parle." "Mal, on a mal, mais on ne doit pas avoir de regrets", lui a rétorqué Laurent Ciman qui a enchaîné sur les chances des Diables rouges au prochain Euro 2020. "Je pense qu’ils vont aller au bout, ils sont armés pour cela. Maintenant, le mécanisme est bien huilé. Les adversaires qu’ils ont affrontés jusqu’à présent étaient trop faciles mais je pense tout de même qu’ils ont tout pour aller au bout avec un super capitaine." "Quand on regarde jouer l’équipe belge maintenant, c’est hallucinant de voir autant de talent en même temps. Il faut profiter de cette génération et en tirer leur maximum", a conclu Guillaume Gillet.