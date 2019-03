Début de la campagne '2 milliards de kilomètres pour la sécurité', soutenue par l'URBSFA

L’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) s'associent à l'occasion de la campagne "2 milliards de kilomètres pour la sécurité", une campagne mondiale appelant les populations du monde entier à aussi couvrir la distance parcourue par les réfugiés chaque année par le biais d’une marche virtuelle.

Un nombre sans précédent de 68,5 millions de personnes dans le monde ont été forcées de fuir leur foyer, dont plus de la moitié ont moins de 18 ans. L'objectif de 2 milliards de kilomètres représente les kilomètres globaux cumulés que les réfugiés parcourent chaque année à la recherche d'un abri sûr à cause de la guerre ou persécution.

La campagne 2 milliards de kilomètres vers la sécurité encourage les gens à soutenir les réfugiés en préconisant des actes individuels de solidarité. Ces actes, pris ensemble, mettent en avant la résilience et la force des réfugiés. "Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'engagement "Tous sur le terrain", notre projet par lequel nous voulons promouvoir l'inclusion des réfugiés par le football. Si notre démarche peut faire la différence, il est évident pour nous, que nous allons y travailler et y jouer un rôle exemplaire", précise l'URBSFA.

L’URBSFA, les équipes nationales de jeunes, les Red Flames et les Red Devils rejoignent la campagne du HCR et demandent à leurs supporters de rejoindre le mouvement mondial. Le lancement de la campagne dans le cadre du partenariat comprend une vidéo dans laquelle les joueurs demandent aux supporters leur soutien. Lors des matchs de qualification des Diables Rouges contre la Russie le 21 mars – lors de la Journée internationale contre le racisme et la xénophobie - et contre Chypre le dimanche 24 mars, les joueurs ont ajouté leurs kilomètres cumulés lors de ces matchs à cette campagne. Le site web de la campagne belge contient une page spécifique dédiée au soutien de l’URBSFA au HCR : www.stepwithrefugees.be. La vidéo de la campagne présente Kassandra Missipo, Rocky Bushiri et Youri Tielemans qui expriment leur soutien.

En s'associant avec le HCR, l’URBSFA montre une nouvelle fois son soutien à la situation critique des réfugiés dans le monde et promeut ainsi des valeurs telles que le respect, l'inclusion, un mode de vie sain et la durabilité dans la société belge. "Nous sommes très fiers que l’URBSFA reconnaisse les efforts incroyables déployés par les réfugiés pour retrouver la sécurité. En faisant équipe avec l’URBSFA, nous pouvons créer un mouvement de solidarité vraiment unique en Belgique et montrer aux réfugiés qu'ils ne marchent pas seuls", détaille Ruben Fierens, chef de campagne du HCR.

La campagne 2 milliards de kilomètres vers la sécurité invite les citoyens à agir de manière solidaire et à courir, marcher ou faire du vélo pour pouvoir cumuler et atteindre un total de deux milliards de kilomètres. Les participants qui consultent le site web de la campagne www.stepwithrefugees.be peuvent synchroniser leurs applications de fitness (par exemple, Strava, Fitbit) ou enregistrer manuellement leurs kilomètres et contribuer ainsi au total global.

En 2019, des personnes originaires de 27 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique centrale et du Nord, d'Europe et du Moyen-Orient participeront à la campagne mondiale, notamment des particuliers, des célébrités, des réfugiés et le personnel du HCR. De plus, les participants peuvent également solliciter un parrainage pour aider à collecter davantage de fonds pour le HCR. Grâce aux fonds collectés, le HCR peut soutenir les réfugiés à accéder à des services d'enregistrement et d'accueil, de la nourriture et de l'eau, des abris, une aide de base, des soins de santé et un soutien psychologique.