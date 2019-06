De Van Himst à Kompany: Retour sur quelques buts marquants des Belgique-Ecosse du passé

De Van Himst à Kompany: Retour sur quelques matches palpitants entre la Belgique et l'Ecosse - © Tous droits réservés

La Belgique accueille l'Ecosse ce mardi dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. A cette occasions, RTBF.be/sport vous propose de revenir sur plusieurs matches disputés entre les deux équipes sur le sol belge.

03 février 1971, Belgique-Ecosse: 3-0, le triplé de Van Himst Devant 13931 spectateurs au Stade de Sclessin, c'est un Anderlechtois qui éclabousse la rencontre de son talent: Paul Van Himst inscrit un triplé (un but de plein jeu, un coup-franc et un penalty) et s'attire les hourras de la foule liégeoise dans ce match qualificatif pour l'Euro 1972. La fiche du match Stade de Sclessin, Liège

Qualifications Euro 1972

Affluence: 13931 Buts Belgique: Van Himst (34', 55', 83') Belgique: Piot, Heylens, Dewalque, Plaskie, Thissen, van Moer, Vandendaele, Semmeling, Depireux, van Himst, De Nul

Sélectionneur Belgique: R. Goethals Écosse: Cruickshank, Hay, Gemmell, Stanton (Green, 46') McKinnon, Moncur, Greig, Stein (Forrest, 46'), 0'Hare, Cooke, Gemmill

Sélectionneur Écosse: R. Brown Belgique - Ecosse : 03 Février 1971 (3-0) - Qualifications Euro 1972 - 03/02/1971 Dans le groupe 5, les Diables Rouges s'imposent à domicile sur le score sans appel de 3-0.

15 décembre 1982, Belgique-Ecosse: 3-2, les coups de génie de Dalglish surclassés par la performance collective belge Dans ce match de qualification pour l'Euro 1984, la puissance collective belge vient à bout de l'Ecosse et de son maître à jouer, Kenny Dalglish. Malgré deux buts du génie écossais, les Diables s'imposent grâce à leur opiniâtreté et des buts d'Erwin Vandenbergh (26') et François Van der Elst (38', 63'), sans oublier un penalty arrêté dans les dernières minutes par Jean-Marie Pfaff. Une victoire acquise en groupe. La fiche du match Stade du Heysel, Bruxelles

Qualifications Euro 1984

Affluence: 48877 Buts Belgique: Vandenbergh (26'), F. Van der Elst (38', 63')

Buts Ecosse: Dalglish (13', 35') Belgique: Pfaff, Gerets, Meeuws, Daerden, Baecke, Vandersmissen, Coeck, Ceulemans, Vercauteren (Verheyen, 64'), Vandenbergh (De Schrijver, 86'), Van der Elst

Sélectionneur Belgique: G. Thys Écosse: Leighton, Narey, Gray, Aitken, McLeish, Hansen, Strachan (Burns, 77'), Archibald, Dalglish, Bett (Sturrock, 77'), Souness

Dernière sélection, la 4ème, pour Maurits De Schrijver. Le défenseur central a été appelé 4 fois en équipe nationale, contre le Danemark, l'Argentine, l'Union Soviétique et l'Ecosse, entre le 27 mai et le 15 décembre 1982. Il évoluait au Sporting Lokeren. François Van der elst marque son dernier doublé pour les Diables Rouges. Il honore sa 39ème sélection. L'attaquant évoluait à cette période à West Ham. Du coté écossais, c'est la 10ème sélection pour Sturrock et la 20ème pour Archibald. Kenny Dalglish, qui avait connu sa première sélection lors du Ecosse-Belgique (1-0) du 10 novembre 1971, joue pour la 89ème fois pour l'Ecosse. Il marque d'ailleurs son dernière doublé pour l'équipe au Chardon.

01 avril 1987, Belgique-Ecosse: 4-1, le triplé de Claesen Une passe lumineuse d'Enzo Scifo, un triplé de Nico Claesen, la Belgique ne fait pas dans le détail face à l'Ecosse dans ce match qualificatif pour l'Euro 1988. La fiche du match Stade Constant Vanden Stock, Bruxelles

Qualifications Euro 1988

Affluence: 26650 Buts Belgique: Claesen (9', 55', 85'), Vercauteren (75')

But Écosse: McStay (14') Belgique: Pfaff, Demol, Clijsters, Vervoort, Scifo (L. Van der Elst, 74'), F. Van der Elst (Vandersmissen, 89'), Vercauteren, Desmet, Vandenbergh, Claesen, Grün

Sélectionneur Belgique: G. Thys Écosse: Leighton, Gough, Malpas, McStay, McLeish, Narey, Aitken, McInally, Bett (Nevin, 80'), McCoist, Sturrock

Sélectionneur Écosse: A. Roxburgh Belgique - Ecosse : 01 avril 1987 (4-1) - Qualifications Euro 1988 - 01/04/1987 Dernière sélection pour Léo Van der Elst. Milieu défensif de formation, il a débuté sa carrière à l'Antwerp, avant de passer par le FC Bruges, Metz, Waalwijk, Charleroi, Genk et Alost. Appelé à 13 reprises chez les Diables (sans marquer de but), il est le frère cadet de François Van der Elst. Il a à son palmarès un titre de champion de Belgique en 1988, avec Bruges, et une Coupe de Belgique en 1986, avec le même club. 25ème sélection pour Enzo Scifo, 10ème pour Philippe Desmet.

05 septembre 2001, Belgique-Ecosse: 2-0, les gauchers se régalent L'Ecosse se dresse sur le chemin de la Belgique dans le cadre de la qualification pour le Mondial 2002. Deux buts de Nico Van Kerckhoven et Bart Goor permettent aux Diables d'aller jouer une finale en Croatie pour savoir qui va se qualifier directement dans le groupe 6. Finale perdue 1-0 par les Belges qui gagneront par la suite le Barrage face à la République tchèque. La fiche du match Stade Roi Baudouin, Bruxelles

Qualifications Mondial 2002

Affluence: 48500 Buts Belgique: Van Kerckhoven (27'), Goor (90') Belgique: De Vlieger, Deflandre, De Boeck, Van Meir, Van Kerckhoven, vanderhaeghe, Wilmots, Goor, Sonck (Peeters, 81'), Walem (Simons, 81'), Verheyen

Sélectionneur Belgique: R. Waseige Écosse: Sullivan, Weir (Cameron, 73'), Naysmith, Lambert, Elliott, Matteo, Dailly, Burley (McNamara, 82'), Dodds, Hutchinson, Boyd (Booth, 80')

Sélectionneur Écosse: C. Brown Belgique - Ecosse : 05 septembre 2001 (2-0) - Qualifications Japon/Corée 2002 - 05/01/2001 Buts Belgique: Van Kerckhoven (27'), Goor (90') Belgique: De Vlieger, Deflandre, De Boeck, Van Meir, Van Kerckhoven, vanderhaeghe, Wilmots, Goor, Sonck (Peeters, 81'), Walem (Simons, 81'), Verheyen Sélectionneur Belgique: R. Waseige Écosse: Sullivan, Weir (Cameron, 73'), Naysmith, Lambert, Elliott, Matteo, Dailly, Burley (McNamara, 82'), Dodds, Hutchinson, Boyd (Booth, 80') Sélectionneur Ecosse: C. Brown

16 octobre 2012, Belgique-Ecosse: 2-0, la puissance de Benteke et Kompany Un coup de boule victorieux de Christian Benteke et un superbe enchaînement « contrôle-crochet-frappe sèche » de Vincent Kompany: le dernier affrontement entre la Belgique et l'Ecosse sur le sol belge a donné lieu à deux buts puissants et plein de maîtrise dans cette rencontre qualificative pour le Mondial 2014. La fiche du match Stade Roi Baudouin, Bruxelles

Qualifications Mondial 2014

Affluence: 44132 Buts Belgique: Benteke (69', voir le but), Kompany (71', voir le but) Belgique: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, Dembele (Hazard, 45'), Chadli, Mertens (Mirallas, 56'), De Bruyne, Benteke (Mboyo, 90')

Sélectionneur Belgique: M. Wilmots Ecosse: McGregor, Hutton, Caldwell, Berra, Fox, D. Fletcher, McArthur, Morrisson (Phillips, 76'), Commons (Mackie, 46'), Maloney, S. Fletcher (Miller, 76')

Sélectionneur Ecosse: C. Levein Belgique - Ecosse : Le Résumé du Match - Qualifications Brésil 2014 - 17/10/2012 Dominateurs, les Diables Rouges ont su se montrer patients face à une faible équipe d’Écosse (2-0). Christian Benteke et Vincent Kompany ont libéré le Stade Roi Baudouin en milieu de deuxième période.