De Caudron à Doku, ces Diables rouges qui ont commencé face au Danemark

Les Diables rouges ont affronté 14 fois le Danemark dans leur histoire. L’occasion pour certains joueurs de commencer leur carrière internationale à l’image de Jean Caudron en 1924 ou Jérémy Doku beaucoup plus près de nous. Au total, ils sont douze à partager cette particularité.



Jean Caudron (19 sélections) a inauguré la liste le 5 octobre 1924 en compagnie de Charles De Munter qui a fêté ce jour-là son unique sélection. Défaite 1-2.



Ferdinand Adams (23 sélections 9 buts), Edouard Van Brandt (2 sélections), Maurits De Schrijver (4 sélections) et Jos Daerden (5 sélections) ont aussi coiffé leur première cape contre le Danemark.



Filip De Wilde (33 sélections), Danny Boffin (53 sélections), Vital Borkelmans (22 sélections) et Gert Verheyen (50 sélections) les ont imités à la fin des eighties et au début des nineties.



Leandro Trossard et Jérémy Doku sont sortis du banc le 5 septembre dernier à Copenhague pour intégrer la grande famille des Diables.



Sur le pré et sur le banc



A l’inverse, des joueurs comme Oscar Verbeeck, Leon Jeck, Pierre Carteus, Jean Plaskie, Ludo Coeck ou Raymond Mommens ont terminé leur aventure avec les Diables face aux Vikings danois.



Pour l’anecdote, Jan Ceulemans et Filip De Wilde les ont affrontés à quatre reprises, un record. Walter Meeus et Paul Van Himst présentent, eux, la particularité d’avoir croisé la route des Scandinaves comme joueur et comme entraîneur.