De Bruyne : "Tous contents de la prolongation de Martinez chez les Diables Rouges"

En confinement, le Diable Rouge Kevin De Bruyne s’est exprimé via vidéoconférence sur le site internet du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws. KDB a notamment évoqué la probable prolongation de contrat du sélectionneur national Roberto Martinez, mais aussi sa situation à Manchester City. On le sait, la fédération négocie en ce moment avec Martinez pour prolonger son aventure avec les Diables (au moins jusqu’à la fin du Mondial 2022). L’accord est quasiment ficelé, reste les détails à régler avant l’officialisation. En attendant, Kevin De Bruyne s’est déjà exprimé sur le sujet. "Tout le monde est content qu’il reste sélectionneur national plus longtemps. Nous avons un projet, ensemble avec les Diables, qui n’est pas encore terminé. Arrêter maintenant aurait été bizarre, c’est logique qu’il prolonge. C’est un bon entraîneur, car il a beaucoup d’expérience grâce à son long passage en Angleterre. Il nous a laissés jouer dans un système fixe, et cela fonctionne. L’équipe a grandi ces dernières années", a confié le joueur belge.

"J’ai le sentiment qu’on va terminer la saison de Premier League" Kevin De Bruyne a aussi évoqué le championnat anglais et son hypothétique reprise espérée le 8 juin. "Mon sentiment est que nous pourrons peut-être nous entraîner de nouveau dans deux semaines. Le gouvernement veut redémarrer le football le plus tôt possible pour donner aux gens quelque chose. Je crois que cette saison sera terminée. L’aspect financier est beaucoup trop important en Premier League. Si la saison n’est pas terminée, cela causera de graves problèmes. Ça ressemblera plus à un début d’une nouvelle saison qu’à une fin…".

Un troisième enfant chez les De Bruyne La famille De Bruyne va s’agrandir puisque la compagne de Kevin attend leur troisième enfant, une fille. "La dernière pièce du puzzle qui manquait encore. C’est le troisième, donc on est plus relax, moins stressé. Nous avons toujours voulu une fille, et nous voulions aussi trois enfants. C’est arrivé plus vite que prévu, mais ce n’est pas important, tant que l’enfant est en bonne santé, c’est bien", conclut Kevin De Bruyne. Voir cette publication sur Instagram The missing piece of our puzzle. Our daughter @lacroixmichele Une publication partagée par Kevin De Bruyne (@kevindebruyne) le 25 Avril 2020 à 11 :40 PDT