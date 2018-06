De Bruyne sur son rôle de 'patron' : "Désormais, je dois prendre mes responsabilités"

Comme à son habitude, c'est en toute décontraction que Kevin De Bruyne s'est présenté ce mercredi devant la presse. Le métronome des Diables Rouges a exprimé sa satisfaction du travail bien accompli face au Panama tout en n'esquivant pas les critiques sur la première mi-temps des hommes de Roberto Martinez.

"Il faut faire preuve de patience pour disputer un grand tournoi. Il y a beaucoup d’obstacles à gérer. Dans ce genre de compétition, le principal n’est pas de bien jouer mais d’être efficace et d'être présent au bon moment. Il faut juste essayer de gagner tous les matches. Les Portugais n’ont pas gagné un match en phase de poules il y a deux ans et ils sont champions d’Europe. C’est le plus important" avance avec lucidité KDB au micro de la RTBF.

Auteur d'un sublime assist de l'extérieur du pied pour Romelu Lukaku, De Bruyne prend de plus en plus de responsabilités dans l'entrejeu belge. Un rôle qui lui sied à merveille.

"J’essaye d’assumer cette responsabilité pour aider l’équipe. Je pense que je dois avoir ce rôle pour rendre l’équipe meilleure. C’est instinctif, le coach ne me demande pas de faire cela. Avant, je ne le faisais pas parce que j’étais jeune et je n’avais pas le statut que j’ai maintenant. Désormais, je dois prendre mes responsabilités" poursuit le Citizen qui veut s'offrir un duel sans pression face aux Anglais lors du dernier match de poules en s'imposant samedi face à la Tunisie.

"J’espère que ce sera déjà fini au moment d’affronter l’Angleterre. Si on gagne contre la Tunisie, ce match ne sera pas important. Au final, c’est la rencontre contre la Tunisie qui prime" analyse le n°7 'noir, jaune, rouge' qui a profité comme tous ses partenaires du jour off octroyé aujourd'hui par le staff.

"Ce n’est pas vraiment un jour de récupération, c’est juste un jour libre. Comme on en a quelques-uns pendant l’année en club. On n’a pas besoin de s’entraîner tous les jours pendant dix semaines. C’est normal d’avoir un jour off. Ce n’est pas que pour préserver le physique, c’est aussi une pause au niveau mental. C’est un jour où on fait ce qu’on veut, ça fait du bien. Tout le monde le vit individuellement" conclut De Bruyne