De Bruyne sera titulaire à Leipzig - Guardiola : "De Bruyne n’a rien à me prouver, il est tellement nécessaire à l’équipe"

Déjà qualifié et assuré de la première place de son groupe en Ligue des Champions, Manchester City se déplace à Leipzig ce mardi pour disputer son dernier match de poule.

Pep Guardiola s’est présenté en conférence de presse pour faire le point sur la situation des Cityzens et a donc abordé le cas de Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge a retrouvé les pelouses anglaises ce week-end en montant au jeu sur la pelouse de Watford ce week-end après avoir été testé positif au covid il y a quelques semaines.

Mais Pep Guardiola n’est pas inquiet et a une confiance absolue en son milieu de terrain : "Il se bat pour sa position comme tout le monde. Il ne doit rien me prouver à part qu’il est de retour et qu’il est lui-même, faire ce qu’il fait depuis cinq ans. Il est tellement nécessaire à l’équipe. Bernardo Silva et Ilkay Gundogan le savent. Il faut être bon pendant 90 minutes. Je les connais tous et ils n’ont rien à me prouver, ils ont juste à se montrer pour eux-mêmes".

"Kevin retrouvait sa meilleure condition lorsqu'il a été frappé par le coronavirus", a également déclaré Guardiola à propos de son joueur, déjà handicapé en début de saison par une blessure à une cheville pendant l'Euro qui avait repoussé son retour en club à fin septembre. "Ceux qui ont souffert du coronavirus ont été complètement à plat après".

"Petit à petit, il a retrouvé des minutes de jeu, et demain il débutera (le match)", a poursuivi l'entraîneur espagnol, qui a fait entrer son milieu en seconde période samedi dernier en Premier League contre Watford.