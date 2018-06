De Bruyne : "On doit jouer contre l'Angleterre pour gagner, c'est mieux pour la motivation"

Après la rencontre, Kevin De Bruyne a expliqué au micro de la RTBF les raisons de la large victoire des Diables Rouges face à la Tunisie.

"Les Tunisiens ont essayé de presser et de jouer haut, ça nous a donc laissé un peu d’espace, analyse KDB. Surtout pour les attaquants qui ont pu jouer plusieurs 3 contre 3. Quand tu prends ce genre risque, ça peut être difficile contre nous. On a en plus marqué à de bons moments."

Pas encore mathématiquement qualifiés, les hommes de Roberto Martinez peuvent tout de même entrevoir sereinement le troisième et dernier match contre l’Angleterre. Pourtant, le joueur de Manchester City ne veut pas entendre parler d’un éventuel calcul.

"On doit jouer contre l’Angleterre pour gagner, c’est mieux pour la motivation. Après on verra ce qu’il se passera après" conclut De Bruyne.