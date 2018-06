De Bruyne: "On a vu de bonnes choses et d'autres moins bonnes"

La Belgique a partagé 0-0 avec le Portugal, samedi, en amical. "On a vu de bonnes choses et d'autres moins bonnes", a analysé Kevin De Bruyne après la rencontre.

"On a essayé de garder la pression. Mais si tu recules, c'est dur de garder la pression. C'est ce qu'il s'est passé après 25 minutes. On doit travailler cela, tenir plus longtemps. En deuxième mi-temps, il y a eu plus de longs ballons vers Benteke pour cette raison, la pression était moindre."

De Bruyne n'est pas inquiet en vue du Mondial. "On ne doit pas être à 100% maintenant, ni même au tout début du tournoi. On va parler, voir ce qui a été et ce qui était moins bon afin d'être prêts dans trois semaines."