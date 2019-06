De Bruyne : "On a contrôlé le match et on a fait preuve de patience"

Les Diables rouges ont battu l'Ecosse 3-0, ce mardi soir au stade Roi Baudouin, dans leur dernier match de la saison, comptant pour les qualifications pour l'Euro 2020. Romelu Lukaku a pris à son compte les premiers buts belges, faisant trembler les filets en fin de première période (45+1) et à la 57e minute. Kevin De Bruyne a fixé le score à 3-0 en fin de rencontre (90+2).

"J’ai eu beaucoup d’occasions : quand je reçois une chance, je dois frapper. Parfois tu rates, parfois le gardien sort le ballon et parfois ça rentre. Les combinaisons étaient bonnes avec Eden et Romelu, mais sincèrement c’est le cas durant tous les matches. Si je joue à ce poste ou si c’est Dries, ça ne change pas. On peut jouer ensemble : parfois ça va mieux, parfois un peu moins bien. On savait que l’Ecosse allait défendre très bas. On a contrôlé le match et on a fait preuve de patience", a détaillé KDB à notre micro.

Et le médian belge de conclure : "On savait qu’il s’agissait du dernier match avant les vacances. On voulait le remporter et garder le zéro défensivement. C’est important pour tout le monde."