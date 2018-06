De Bruyne : "Ils étaient bien organisés, je sais que ce n'est pas chouette à voir"

La Belgique a battu le Panama pour son entrée en Coupe du Monde (3-0). "On a gagné, c'est bien. On a pris trois points, c'est le plus important", a résumé Kevin De Bruyne. Le médian de City concède que la première mi-temps n'a pas été facile pour les Diables et souligne aussi le mérite de Panaméens "bien organisés".



"Le Panama a essayé de jouer de manière compact. Ils étaient bien organisés. On savait que si on marquait rapidement, cela serait plus facile. C'est difficile quand tu joues contre une équipe qui est à onze derrière la ballon", explique-t-il à notre micro. "Tu dois être patient et continuer à jouer ton jeu. Je sais que ce n'est pas chouette à voir. En face, ils donnent aussi tout pour faire un bon résultat. On a eu des occasions mais on n'a pas marqué. On savait qu'après une heure, ils allaient être fatigués. On a trouvé plus d'espace et on a marqué trois beaux buts."



Le but de Dries Mertens a soulagé les Diables. "Après ils ont essayé de sortir un peu plus. Ils ont laissé beaucoup d'espaces derrière et au milieu".



Avec son superbe assist de l'extérieur du pied, KDB a aussi contribué à la victoire belge. Il se la joue modeste. "J'ai essayé de faire quelque chose ... et c'était un beau but".