De Bruyne: "Ici je joue comme milieu défensif, c'est différent"

Kevin De Bruyne est venu livrer ses impressions après la victoire facile de la Belgique contre l'Arabie Saoudite (4-0). "On a pris ce match au sérieux" se félicite Kevin De Bruyne. "La deuxième période était meilleure que la première. On a plus pressé ensemble. Au final, l'Arabie Saoudite s'est créé peu d'occasions. Je suis très content. Le style de jeu était très bien. L'agressivité était là. C'est un bon match pour commencer la préparation de la Coupe du Monde."

Aligné d'entrée, il fait partie de la formation qui semble être l'équipe-type de Roberto Martinez, à l'exception de Simon Mignolet, qui remplaçait Thibaut Courtois, absent. "Le coach voulait voir cette équipe. C'est son choix" analyse Kevin de Bruyne. "Il a fait beaucoup de changements car il voulait donner du temps de jeu à plusieurs joueurs. C'est bien d'avoir du temps parce que je n'ai personnellement plus joué depuis deux semaines. C'était bien de jouer ce match pour reprendre le rythme de la compétition."

Le joueur de Manchester City était à la fête ce mardi. Il a marqué le 4-0, mettant fin à une période de 19 rencontres sans inscrire le moindre but avec les Diables. "Ici je joue comme milieu défensif, c'est différent. J'ai une autre place, avec un autre boulot. Et je fais mon boulot, comme toujours. Si je marque, c'est bien."