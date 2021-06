De Bruyne, Hazard, Vertonghen et Vermaelen absents de l’entraînement des Diables

Deuxième jour d’entraînement pour les Diables rouges à Tubize après la première mise en jambes de lundi. Plusieurs joueurs manquaient à l’appel lors de l’entraînement collectif ce mardi matin à deux jours du match amical face à la Grèce. Kevin De Bruyne, déjà absent lundi en raison de sa blessure au visage, était toujours absent.

Eden Hazard n’a pas rejoint le reste du groupe non plus pour se concentrer sur un travail individuel. Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen faisaient également partie des absents. Ce dernier avait prévu un travail à l’intérieur ce mardi.

Rien de bien surprenant donc puisque le sélectionneur Roberto Martinez avait prévenu que chacun des joueurs suivrait un plan individualisé en fonction de ses besoins du moment.

Autre précision, Thierry Henry n'a pas encore rejoint le groupe des Diables rouges. Le Français "arrivera dès que possible", signale l'Union Belge.