De Bruyne et Tielemans ouvrent leur compteur buts cette saison

Après avoir délivré quatre assists lors des trois premières journées de Premier League, Kevin De Bruyne est parvenu à inscrire son premier but de la saison ce samedi face à Brighton lors de la 4e journée du championnat anglais. Le Diable rouge n’a mis qu’1:08 pour trouver le chemin des filets grâce à une passe en retrait parfaite de David Silva.

Il signe ainsi son 24e but en Premier League, son 42e sous les couleurs de Manchester City. Lors de ses sept dernières apparitions en Premier League, De Bruyne a contribué à 9 buts (7 assists et 2 buts). Sept passes décisives et non plus six puisque KDB a offert le ballon du 2-0 à Sergio Aguero juste avant la pause (42e). Manchester City s'est finalement imposé 4-0 après un deuxième but d'Aguero (55e) et une réalisation de Bernardo Silva (79e). Les Citizens prennent ainsi la tête du championnat avec 10 points.

A Leicester aussi, on a pu admirer un Diable rouge décisif. Youri Tielemans a marqué le deuxième but des siens face à Bournemouth à la 41e minute. Il s'agit également du premier but de la saison du médian qui a profité de la deuxième période pour s'offrir sa première passe décisive de la saison à destination de Jamie Vardy (73e). Leicester s'est finalement imposé 3-1 et grimpe provisoirement à la 3e place avec 8 unités. Dennis Praet est resté sur le banc.