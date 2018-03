De Bruyne, 1 but et 2 assists, met fin à presque 2 ans de disette avec les Diables

Ce mardi soir, les Diables rouges ont battu l’Arabie Saoudite dans leur première rencontre amicale de l’année 2018 (4-0). A la 78e minute de jeu, après le doublé de Romelu Lukaku et le but de Michy Batshuayi, c’est Kevin De Bruyne, auteur de deux assists, qui a marqué le quatrième but de la formation belge.

Le médian de Manchester City, replacé un peu plus bas sous Roberto Martinez, n’avait plus inscrit un but en sélection depuis 19 rencontres. Sa dernière réalisation remontait au mois de mai 2016, face à la Suisse (victoire 1-2).