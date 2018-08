Plus de deux mois après leur très belle Coupe du Monde, les Diables rouges se retrouvent. Au programme : un match amical le vendredi 7 septembre en Ecosse et quatre jours plus tard une rencontre de qualification en Islande comptant pour la première UEFA Nations League.

Certains Diables ont été plus sollicités que d’autres depuis le 14 juillet dernier et la finale de consolation remportée face à l'Angleterre en Russie. Découvrez lesquels avec ce récapitulatif poste par poste.