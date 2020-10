Daouda Peeters : "A la Juventus, on ne peut pas toucher Ronaldo à l'entraînement…"

À 21 ans, il est le tout premier Belge (et seul à ce jour…) à avoir porté le maillot de la Juventus en match officiel. Enfant guinéen adopté au Limbourg, le pare-chocs des Diablotins évoque la muscu avec CR7, Andrea Pirlo, le racisme en Italie, Axel Witsel, l’argent facile, le Covid-19 et Jérémy Doku. Mais aussi Roberto Martinez, le stress, Ciro Immobile, ses racines guinéennes, les pasta et Giorgio Chiellini. Et bien sûr… le KFC Ezaart Sport. Daouda Peeters passe " Sur Le Gril ".

Ce jeudi soir, il a suivi devant son petit écran ses potos des Espoirs appelés chez les grands pour jouter la Côte d’Ivoire. Lui attendra le tour d’après : avec le grand brassage djeun en cours chez les Diables, Daouda Peeters est peut-être l’un des prochains appelés de Roberto Martinez. Depuis l’hôtel de Genk où il est en mise au vert avec les Diablotins (qui affrontent Galles, ce vendredi soir à Louvain), le Belgo-Guinéen est forcément inspiré par la promotion du trio Vanheusden-Bornauw-Saelemaekers.

" Au vestiaire, on est content pour Zinho, Sebastiaan et Alexis… et on sait que dans notre génération actuelle, d’autres recevront leur chance " explique Daouda Peeters. " Je n’ai jamais parlé avec Monsieur Martinez mais je sais qu’il me connaît et qu’il suit tous nos matches. C’est important de savoir ça… et si tout va bien, le reste va s’enchaîner. Mais je n’y pense pas trop : je laisse les choses se faire naturellement. On représente l’avenir des Diables, on a une bonne équipe, on vient quand même de battre l’Allemagne deux fois ! "

La Juventus, une blague ?

Car les Diablotins sont aussi en course pour leur Euro : chaque chose en son temps donc. Sauf que lui a brûlé les étapes : à 21 ans, Daouda Peeters est le tout premier joueur belge à avoir porté le maillot de la Juventus en match officiel. C’était le 29 juillet dernier à 23h18 : sur la pelouse de Cagliari, Peeters entre au jeu et va livrer les 14 dernières minutes d’un match sans grand enjeu – la Juventus est sacrée championne depuis le week-end précédent.

" Tout a été très vite pour moi : je jouais dans un petit club limbourgeois le KFC Ezaart Sport. Puis je suis passé au Lierse, et à 16 ans j’ai signé à Bruges (NDLA : où il fut surclassé chez les Espoirs et où un certain Philippe Clement, alors T2 de Michel Preud’homme et chargé de suivre les pépites brugeoises, voyait en lui le nouveau Timmy Simons). A 18 ans, je me suis retrouvé à la Sampdoria, et quand après 6 mois, la Juventus a montré son intérêt, j’ai cru… à une blague. La première fois que vous entrez dans ce vestiaire, c’est un choc : vous voyez devant vous toutes des stars, c’’est comme si ces joueurs sortaient de la télé ! (sic) Puis après, ça devient une routine : je joue pour les U23 mais je m’entraîne chaque jour avec le noyau A et je prends du temps de jeu quand c’est possible. La nomination d’Andrea Pirlo est une bonne chose pour moi : c’était mon coach chez les jeunes. Il m’a déjà dit qu’il comptait sur moi en Première ! " Et d’ajouter avec une grimace : " Même si la Juventus vient de signer deux nouveaux joueurs à mon poste… "

" Cristiano n’a rien d’un dikke nek "

La question tombe sous le sens : comme se passe sa première rencontre avec la star des lieux aka Cristiano Ronaldo ?

" Ça ne s’invente pas : on s’est rencontrés… à la muscu " rigole-t-il. " Cristiano était occupé sur une machine, il m’a directement salué et m’a posé des questions sur la Belgique et la Guinée. On dit de lui que c’est un dikke nek, mais pas du tout : c’est un gros bosseur à l’image de tous les joueurs de l’équipe, personne ne fait la star là-bas. À l’entraînement, le staff technique nous dit de faire attention quand on va duel sur Ronaldo… car il représente un gros capital pour le club ! (rire). Comme jeune, ce n’est pas toujours évident car on veut aussi se montrer et mettre le pied, mais il faut faire attention… "