Cela fait 291 jours, depuis la victoire belge contre Chypre le 19 novembre 2019, que les Diables Rouges n'ont plus fait vibrer leurs supporters. Neuf mois et demi plus tard, l'équipe de Roberto Martinez défie ce samedi soir le Danemark au Parken Stadium de Copenhague à l'occasion de la première journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations.