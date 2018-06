Courtois, touché au bras par Quaresma, l'a échappé belle: "Ce sera un peu gonflé demain mais ça va aller"

Thibaut Courtois l'a échappé belle ce samedi lors du match amical disputé par la Belgique contre le Portugal. En deuxième période, Ricardo Quaresma est venu involontairement écraser son poignet. Le gardien des Diables s'est tordu de douleur au sol avant de se relever après avoir reçu des soins. "Au début cela faisait mal mais après 2 ou 3 minutes ça allait. Ce sera un peu gonflé demain mais ça va aller" déclare le gardien des Diables à notre micro.

Les images du joueur de Chelsea ont inquiété, d'autant plus qu'une autre blessure est venue noircir la soirée des Diables: Vincent Kompany a été contraint de quitter le terrain de manière non sollicitée. Le Belge est sorti en grimaçant et a rejoint les vestiaires avant même que son remplaçant ne soit prêt. "Je ne l'ai pas vu dans les vestiaires après le match" décrit Thibaut Courtois. "Peut-être qu'il y a encore un souci. J'espère que ce n'est rien et que demain sur le scan on verra qu'il n'y a pas de souci et qu'il peut nous rejoindre et nous accompagner en Russie."

Le portier belge est revenu plus en profondeur sur le match et affirme que la Belgique manque encore de rythme. Et que cela est finalement normal. "Défensivement, le but était de laisser venir les ballons sur les côtés et de presser haut. On l'a très bien fait pendant 25 minutes. Après, il faut souligner que pour quelques Diables, cela fait trois semaines sans match. Certains l'ont senti. Le Portugal avait déjà disputé un match amical lundi. Les joueurs portugais avaient un peu plus de rythme. Les arrêts que j'ai effectués n'étaient pas les plus difficiles mais je devais répondre présent. On a connu aussi un problème dans nos passes. Ce n'était pas net à 100%. On a raté trop de petites passes. Quand on joue contre une équipe qui joue bas comme eux, il faut être précis dans les passes. Et ce n'était pas le cas aujourd'hui. C'est un point à travailler. On va analyser cela avec l'entraîneur."