Courtois sur son transfert au Real Madrid: "La décision était déjà prise en mars"

Sky Sports a profité de l'escapade écossaise des Diables rouges pour aller poser quelques questions à Thibaut Courtois.

Le gardien belge a quitté Chelsea pour le Real Madrid cet été en allant au bras de fer avec la direction londonienne, ne participant pas à la reprise des entraînements des Blues. Une attitude qui a déplu chez les fans de l'équipe anglaise. "Cela m’attriste car je pense qu’ils ne connaissent pas toute la vérité" justifie Thibaut Courtois. "En mars, la décision était déjà prise et je pensais que le club l’accepterait. Vu que le transfert commençait à se concrétiser, je ne me suis pas présenté à Chelsea car je pensais que c’était mieux de ne pas perturber l’équipe. Si j’avais fait le contraire, j’aurais peut-être été toxique. Donc mon absence s’explique par le fait que j’aime Chelsea."

"J’ai adoré porter le maillot des Blues et j’ai été heureux de remporter deux fois le championnat, une fois la FA Cup et une fois la Coupe de la Ligue. Et j’espère que le club va continuer sur cette lancée. Vous savez, je serai toujours heureux de retrouver Chelsea. Je suis allé en Espagne pour me rapprocher de mes deux enfants, ce qui était très important pour moi. Je sais que les supporters de Chelsea comprennent ma décision et je leur souhaite le meilleur pour la suite" termine le Belge.