Courtois sur son erreur : "C'est un peu chiant mais c'est la vie d'un gardien"

Thibaut Courtois a commis une erreur qui a provoqué l'égalisation de Denis Cheryshev. Le meilleur gardien du dernier mondial ne nous avait pas habitués à ça. La Belgique s'est imposée contre la Russie (3-1). Un succès qui aide le portier du Real à digérer son erreur.



"Je voulais jouer vers Toby puis au centre mais ce n'était pas "sûr". Au moment où j'ai voulu frapper, l'attaquant me pousse un peu. Il n'y a pas faute mais je perds un peu l'équilibre je rate mon coup et il y a but. C'est un peu chiant mais, parfois, c'est la vie d'un gardien", explique Courtois. "Je ne crois pas que dans ma carrière j'ai fait beaucoup de boulette. Donc quand tu en fais une ce n'est pas chouette. Quand ça arrive, tu espères que tu vas gagner le match. C'est ce qui est arrivé. Donc, je suis content. Je suis aussi content avec ma réaction : je suis resté calme et je n'ai pas douté."



Courtois a pu compter sur les qualités d'Eden Hazard pour gommer les conséquences de sa toile. "Eden m'a dit 'ne t'inquiète pas on va régler ça'. Eden est à son niveau, il est très fort. C'est un grand joueur. J'adore jouer avec lui".