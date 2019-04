Courtois s'incline pour sa première titularisation sous Zidane

Thibaut Courtois a retrouvé une place de titulaire dans les cages du Real Madrid ce dimanche soir à l'occasion du déplacement des Merengues au Rayo Vallecano. Le gardien des Diables rouges n'avait plus joué depuis le 10 mars dernier face à Valladolid soit le dernier match sous les ordres de Santiago Solari. Malheureusement, la victoire n'a pas été au rendez-vous.



Le Real avec un onze remanié s'est incliné de manière surprenante au Stade de Vallecas (1-0). Les Madrilènes, privés de Sergio Ramos et Karim Benzema, ont encaissé à la 23e minute et n'ont pas été en mesure de réagir. Sur le but, Courtois n'a rien à se reprocher. Il a été pris à contre-pied par le penalty d'Adrian Embarba.

Depuis le retour de Zinedine Zidane sur le banc des Madrilènes et Courtois avait disparu de la pelouse. D'abord pour faire place à Keylor Navas contre le Celta Vigo. Ensuite en raison d'une blessure qui l'a tenu loin des terrains pour cinq matches consécutifs. En semaine contre Getafe, Courtois avait fait son retour sur la feuille de match mais était resté sur le banc.



Pour le Rayo, c'est un jour historique. Il n'avait plus battu son glorieux voisin en Liga depuis ... 1997.



Au classement, l'équipe de Zinédine Zidane (3e, 65 pts) se retrouve reléguée à 18 longueurs du FC Barcelone (1er, 83 pts), qui a décroché samedi le titre de champion d'Espagne. Mais paradoxalement, puisque tous ses poursuivants (Getafe, Séville, Valence) ont aussi perdu, le Real est assuré de terminer sur le podium à trois journées de la fin et de décrocher l'une des quatre premières places qualificatives pour la prochaine C1, l'un des objectifs minimaux de Zidane à son retour aux commandes début mars.

Evidemment, le bilan jusque-là immaculé de l'entraîneur français, vainqueur de trois Ligues des champions en trois tentatives lors de son premier mandat (2016-2018), souffre un peu de ce retour chaotique : en huit matches depuis le 11 mars, Zidane n'en a gagné que la moitié (4 victoires, 2 nuls, 2 défaites).