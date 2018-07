Courtois réconforté par sa fille: "C'est dommage pour le foot que la Belgique n'ait pas gagné"

"C'est un match frustrant. La France n'a pas joué. Elle n'a fait que défendre avec onze joueurs derrière." Thibaut Courtois avait du mal à cacher la désillusion qu'il a vécu au terme de la demi-finale perdue face à la France.

"Ils ont joué le contre avec Mbappé et Griezmann qui sont très rapides. C'est leur droit et ils savaient qu'en jouant très bas, on aurait des problèmes, comme cela a été le cas face à d'autres équipes. Ils ont bien fait cela et ils ont plus de qualités défensives que des équipes comme le Panama ou la Grèce", a ensuite analysé Courtois, réconforté par sa fille après le coup de sifflet final.

"J'ai fait quelques arrêts mais ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. C'est une frustration pour nous car nous perdons contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous. On a perdu contre une équipe qui ne joue pas et qui défend. C'est le foot, chacun joue avec ses qualités et c'est dommage pour le foot que la Belgique n'ait pas gagné aujourd'hui."

Décisif à plusieurs reprises, le portier belge estime que l'équipe est sortie la tête haute. "Il faut aussi dire que nous n'avons pas eu de grosses occasions non plus. Dans un match comme ça si les passes ne sont pas réussies à 100% et les centres pas parfait, c'est difficile de s'imposer. Ça se joue sur les détails. Le côté chance que l'on a eu contre le Brésil est peut-être tombé du côté de la France.

On est fiers, c'est beau de jouer une demi-finale mais tout le monde voulait jouer la finale car nous sommes un groupe de vainqueurs. Nous serons un peu déçus aujourd'hui et demain mais après il faudra relever la tête pour joueur un bon match et gagner samedi."