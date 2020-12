Courtois reçoit le "Trofeo Zamora" du meilleur gardien en Espagne

Thibaut Courtois a reçu ce lundi le Trofeo Zamora, prix décerné par le quotidien sportif Marca pour désigner le meilleur gardien évoluant en Espagne. Une récompense pour le travail accompli lors de la saison 2019-2020 qui a mis du temps à arriver dans les mains du gardien belge puisqu'il avait été désigné vainqueur de ce prix déjà en juillet dernier. Le quotidien espagnol a toutefois attendu la fin de cette année pour remettre cette récompense.

Lors de la dernière saison, le portier du Real Madrid n'a dû se retourner que 20 fois en 34 matchs de championnat, soit une moyenne de 0,59 but par match. Lauréat pour la 3e fois après 2013 et 2014 avec l'Atlético Madrid, Courtois a devancé le Slovène Jan Oblak et l'Espagnol Unaï Simon (Athletic Bilbao).

"Je donne beaucoup de valeur à cette récompense car c'est la première fois que je remporte le 'Zamora' avec le Real Madrid. Les trophées individuels sont très bons mais les collectifs le sont encore plus. Ce prix, c'est le fruit du travail de toute l'équipe", a commenté Courtois via le site internet du Real Madrid.