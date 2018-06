Courtois : "On devait afficher plus de dynamisme ce soir"

La Belgique a battu l'Egypte 3 buts à 0 en match de préparation au Mondial 2018 en Russie, mercredi, à Bruxelles. Romelu Lukaku (27e), Eden Hazard (38e) et Marouane Fellaini (90e+2) ont marqué les buts des Diables rouges.

"C'est une équipe qui défendait bien. Au général, je crois qu'on s'est procuré des occasions et marqué trois buts. On laisse peu d'opportunités en contre et on garde une nouvelle clean sheet. C'est satisfaisant. On a montré ce soir qu’on pouvait marquer des buts. On devait afficher plus de dynamisme aujourd'hui, je pense qu'on l'a fait. J'espère qu'on peut augmenter encore le rythme contre le Costa Rica", a précisé Thibaut Courtois à notre micro.

"C’est le genre de rencontres où on doit marquer des buts et se préparer pour le Mondial car on aura besoin de ça. L’entraineur m’a dit de profiter du moment et de faire de mon mieux. Ma force, c’est la créativité. J’essaie de faire la différence quand je reçois le ballon. Comme chaque joueur, j’espère commencer les matches", a lui détaillé Adnan Januzaj.