Courtois le plus invincible d'Europe, De Bruyne le plus décisif d'Angleterre

En Espagne, ses rivaux Jan Oblak (Atlético Madrid - 14) et Marc-André ter Stegen (FC Barcelone - 12) suivent respectivement à deux et quatre longueurs. En Allemagne, Manuel Neuer (Bayern Munich) a terminé la saison de Bundesliga avec quinze clean sheets, alors qu'en Angleterre, Alisson Becker (Liverpool) et Ederson (Manchester City) en sont actuellement à 12.

Deux Diables Rouges ont eu l'occasion de se mettre en évidence sur les pelouses européennes jeudi soir : en Espagne, Thibaut Courtois et le Real Madrid se sont imposés 1-0 face à Getafe et ont fait un nouveau pas vers le titre, alors qu'en Angleterre, Kevin De Bruyne et Manchester City ont humilié Liverpool (4-0) lors d'un match sans grands enjeux, les Reds ayant déjà la certitude de succéder aux Cityzens au palmarès de la Premier League.

Kevin De Bruyne plus décisif que jamais

Jürgen Klopp, Kevin De Bruyne et Virgil van Dijk - © DAVE THOMPSON - AFP

Armé du brassard de capitaine de Manchester City, Kevin De Bruyne a fait des ravages dans la défense de Liverpool. Avec un but (sur penalty, cela devient une "bonne" habitude), un assist et un pré-assist à son actif, KDB a mené les Cityzens à la victoire et espère encore décrocher un ou l'autre trophée cette année.

D'un point de vue plus personnel, avec onze buts et dix-sept passes décisives, Kevin De Bruyne est le joueur le plus "décisif" de la Premier League cette saison. L'international belge ne pointe plus qu'à trois longueurs du record d'assists établi par Thierry Henry en 2002-2003, et il a encore six matches de championnat pour égaler ou dépasser le maître...