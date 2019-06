Courtois : "Je ne dis pas que c'est mauvais mais on aurait peut-être pu marquer plus"

Thibaut Courtois a passé une rencontre tranquille. Il n’a pratiquement… rien eu à faire face au Kazakhstan. Victoire 3-0 et mission accomplie. Même si le gardien des Diables retient aussi ce qui aurait pu être mieux fait.



"On savait que le Kazakhstan avait une équipe solide avec des joueurs capables de tirer de loin. En deuxième mi-temps, quand le "9" (Islamkhan) est rentré, les Kazakhs ont mieux joué, ils avaient plus le ballon et ils ont été un peu plus dangereux. Je crois que les 20 premières minutes on a bien joué, on a marqué deux buts. Puis on a baissé un peu le tempo. Je ne dis pas que c’est mauvais mais on aurait peut-être pu marquer 5-6 buts. Leur gardien a aussi fait quelques bons arrêts. Ce n’était pas mal", analyse Courtois.



"Pour Madrid, c’est fantastique d’avoir un joueur comme Eden"



L’autre actualité du week-end, c’est l’arrivée d’Eden Hazard au Real Madrid. Coéquipiers à Chelsea, Courtois et le capitaine des Diables vont se retrouver. "Je savais depuis longtemps que c’était presque fait. C’est chouette. C’est mon ami. Je m’entends très bien avec lui et avec sa famille. Cela va être bien de les avoir à nous proche de moi. Pour Madrid, c’est fantastique d’avoir un joueur comme Eden Hazard, il va faire la différence. J’espère qu’on va pouvoir gagner beaucoup de titres dans les années à venir".



Le meilleur gardien de la dernière Coupe du monde, ne s’inquiète pas pour l’intégration de son "pote". "Je ne crois pas les Espagnols sont très ouverts. Tous les mois, le capitaine (Sergio Ramos) et les joueurs me demandaient si mon ami allait venir. Si Eden parle un peu l’Espagnol, ça ira encore mieux. Moi, Karim (Benzema), Raphael (Varane), Lucas, le fils de Zidane, Zidane, on parle français. Il n’aura pas de souci. Comme je le connais, Eden sera très bien dans le groupe. Je suis impatient que la nouvelle saison commence".