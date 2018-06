Courtois empêche le 1-1 à la 54ème minute: "Contre Messi, j'ai appris que je devais serrer les jambes"

La Belgique n'a pas raté son premier match en Coupe du Monde en s'imposant 3-0 contre le Panama. Si le score laisse penser à un match tranquille, les Diables se sont heurtés à la défense panaméenne pendant plus d'une mi-temps. "Les gens pensent peut-être que le match contre le Panama n'allait pas être un match difficile" affirme Thibaut Courtois à notre micro. "Mais ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Certains pays comme les Etats-Unis ne sont pas qualifiés. Cela veut dire que le Panama n'est pas une mauvaise équipe. On savait que c'était leur premier match et qu'ils se battraient jusqu'au bout."

"On n'est pas arrivé à trouver l'homme libre en première période" analyse le dernier rempart belge. "On était presque trop structuré. On ne jouait pas comme d'habitude. On a adapté la tactique à la mi-temps et cela a donné ses résultats. On a bien commencé cette Coupe du Monde. La Tunisie cela va être à nouveau un match difficile. On va essayer d'avoir les 3 points."

Thibaut Courtois a eu du travail et il a été très attentif à la 54ème minute face à Michael Murillo, parti dans le dos de la défense. Alors que les Diables menaient 1-0, l'attaquant panaméen s'est présenté seul face au gardien belge, qui a repoussé son essai. "J'ai fait un gros arrêt pour empêcher le 1-1. Si ils avaient égalisé, cela aurait été plus dur. Je vois que le ballon va dans le dos de Jan Vertonghen. J'ai bien fermé l'angle et j'ai mis mon corps face à lui. Comme je fais 2 mètres, cela complique les choix pour l'adversaire."

"Je crois qu'il a essayé de la mettre entre les jambes" termine le gardien de Chelsea. "Mais j'ai appris contre Messi que je dois serrer les jambes (sourire). C'était un bon arrêt, j'ai été attentif. Cela donne confiance pour la suite."