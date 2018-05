Courtois content de terminer la saison en beauté après les critiques

Eden Hazard, unique buteur de la finale, et Thibaut Courtois, déterminant à plusieurs reprises, ont été les grands artisans du succès de Chelsea 1-0 contre Manchester United lors de la finale de la Coupe d'Angleterre, samedi à Wembley. Après la rencontre, les deux Diables Rouges sont passés devant les caméras de la BBC pour une courte réaction.

"Ce n'était pas un match facile. Nous avons essayé de bien défendre et un seul but a suffi", a déclaré Hazard. "Mais si on veut gagner beaucoup de matches ont doit jouer mieux que cela. Aujourd'hui, on a surtout joué défensivement mais bon dans une finale, il n'y a que la victoire qui compte", a enchaîné le Brainois avant d'esquiver une question sur son avenir à Chelsea.

Thibaut Courtois était lui aussi heureux de célébrer ce titre et a profité de l'occasion pour balayer les critiques dont il avait été l'objet après sa prestation en huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Barcelone. "C'était une longue saison pour nous. Une saison avec des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de critiques à mon égard après le match contre Barcelone mais j'ai essayé de revenir plus fort. J'ai fait plusieurs bonnes prestations ces dernières semaines. Ici, je m'en sors avec une clean sheet et ma première FA Cup. On peut ainsi terminer la saison en beauté après avoir manqué la 4e place en championnat (synonyme de Ligue des Champions)."