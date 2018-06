Courtois: "C'est important de sentir qu'on peut gagner tous les matches"

C'est un Thibaut Courtois satisfait qui s'est présenté sur le plateau de Place Diables rouges, grâce à la magie de la téléportation. Malgré les changements opérés (9 dans l'équipe de base), le gardien de l'équipe nationale souligne la qualité du travail des Diables Rouges. "Ils ont très bien joué" assure Thibaut Courtois. "On a changé 9 joueurs, ce n'est pas facile. Mais on a bien joué. On s'est battu, on a bien défendu. On a trouvé de l'espace. Et le but de Januzaj était très joli. On est heureux d'avoir gagné. C'est important de sentir qu'on peut gagner tous les matches."

Dans le onze de base, Roberto Martinez a décidé de ne laisser que Dedryck Boyata et Thibaut Courtois par rapport au match contre la Tunisie. "Tout le monde avait envie de jouer. Martinez a décidé que je devais rester car pour un gardien c'est important d'avoir de la continuité. C'est bien de rester dans le rythme. J'ai joué un bon match, cela donne de la confiance."

La Belgique termine à la première place et se voit versée dans la partie la plus "difficile" du tableau, avec la France, le Brésil ou l'Argentine. Aurait-il mieux valu rester à la deuxième place? "On n'en a pas parlé entre nous. Juste un peu à table. Je préfère jouer le Japon que la Colombie, même si c'est un match compliqué. On a vu que le Japon joue bien. Finalement, c'est toujours le prochain match le plus difficile. On ne peut pas regarder quel côté du tableau est plus facile. On se rappelle comment cela s'est passé contre le pays de Galles il y a deux ans. On a confiance en nous. Peu importe qui se présente devant nous, on essayera de gagner."

Une chose est sûre, avec cette victoire contre l'Angleterre, Thibaut Courtois va pouvoir chambrer ses coéquipiers en rentrant au club... "On a rigolé un peu après le match. Je vais encore envoyer des messages dans le bus en rentrant. Ce sera chouette de retourner à Chelsea en disant qu'on a gagné."