Coupe du Monde 2022 : les Diables ont un pied et quatre orteils au Qatar

Biélorussie - Belgique - Qualifications Qatar 2022 (6/14) - 08/09/2021 Après deux victoires en Estonie et face à la République Tchèque, les Diables Rouges se déplacent à Kazan pour affronter la Biélorussie. Sans Romelu Lukaku et Jan Vertonghen, suspendus, certains Diables avec moins de temps de jeu auront à cœur de montrer ce dont ils sont capables pour se rapprocher un peu plus de la qualification pour la Coupe du Monde. Une rencontre commentée par Vincent Langendries et Philippe Albert.