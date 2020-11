Coronavirus : Romelu Lukaku sera-t-il autorisé à rejoindre le groupe des Diables rouges ?

Lukaku : "la Nations League est une opportunité de gagner un trophée, ça me motive" - Islande - ... Romelu Lukaku a fêté son premier capitanat par un doublé. Ses 54e et 55e buts avec les Diables rouges ont permis à la Belgique de s'impose en Islande et de reprendre la têt de leur groupe en Nations League. Le score de 1-2 atteste que la victoire n'a pas été aisée. "C'était un déplacement pas facile. On savait qu'ils allaient être très organisés. On les attendait en 4-4-2, mais ils ont joué en 5-3-2. Ce qui rendait notre tâche un peu plus difficile pour pénétrer. On a gagné c'est le plus important", commente Big Rom.