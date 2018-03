Conte recadre Hazard avec... une histoire personnelle

En conférence de presse d’avant match contre Crystal Palace, Antonio Conte, l’entraîneur de Chelsea, a été questionné sur la sortie médiatique d’Eden Hazard, très frustré après la rencontre contre Manchester City. Le manager italien n’a pas confirmé qu’il s’était entretenu avec son numéro 10 belge mais a recadré son joueur en utilisant une histoire vécue quand il évoluait à la Juventus sous les ordres de Marcello Lippi.

"J’ai fait ça quand j’étais joueur (NDLR : faire un commentaire négatif sur une tactique de son entraîneur)", raconte Conte. "On avait joué un match important face à Parme qui était leader et nous, 2èmes et nous avons gagné 3-1. Après le match, c’était la trêve internationale. Et pendant la trêve, j’ai donné une interview. Le journaliste m’a demandé si j’étais heureux de ma performance et de la victoire. Ma réponse était stupide : nous avons gagné mais je n’ai pas apprécié le rôle que le coach a décidé de me donner."

"Quand je suis revenu à Turin, j’ai eu une réunion avec Marcello Lippi et tous les joueurs. Et il m’a tué. Vraiment très brutalement et devant tous les joueurs. Il m’a dit que c’était un manque de respect pour mes coéquipiers tout d’abord, puis pour lui, pour le club et les fans. Après l’entraînement, le club m’a appelé et m’a remis à ma place aussi. J’ai eu une très grosse amende et le week-end suivant, j’étais sur le banc."

Pas vraiment besoin de lire entre les lignes pour comprendre la signification de l’histoire contée par Conte. Les chances de voir le numéro 10 des Diables sur le banc pour la réception de Crystal Palace semblaient assez grandes au vu des propos de son entraîneur. Ce n'est pas le cas. Hazard est bien titulaire et c'est Olivier Giroud qui occupe la pointe de l'attaque.